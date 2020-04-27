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В суд поступило более 20 исков к Кабмину из-за карантина

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 13:35
В суд поступило более 20 исков к Кабмину из-за карантина
Иллюстративное фото (oask.gov.ua)

Суд уже открыл производство по 10 делам

В Окружной административный суд Киева с начала апреля поступило 22 иска к Кабинету министров в связи с обжалованием установленных карантинных ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщили в Судебной власти Украины.

На данный момент суд уже открыл производство по 10 делам, решается вопрос об открытии еще двух дел. Еще 10 исков отправлены на устранение недостатков со стороны истцов.

"Истцы, среди которых - физические лица, общественные организации и адвокатские объединения, просят суд отменить как отдельные положения о запрете регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком все постановление КМУ от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - сообщили в суде.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтаве и Черновцах предприниматели вышли на акции протеста с требованием возобновить работу рынков.

Также власти Львова, Днепра и Ивано-Франковска обратились к правительству с просьбой смягчить карантин в Украине и разрешить работу продуктовых рынков.

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