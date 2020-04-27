До суду надійшло більше 20 позовів до Кабміну через карантин

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Суд відкрив провадження у справах 10

В Окружний адміністративний суд Києва з початку квітня надійшло 22 позова до Кабінету міністрів у зв'язку з оскарженням встановлених карантинних обмежень через коронавірус. Про це повідомили в Судової влади України.

На даний момент суд відкрив провадження по 10 справах, вирішується питання про відкриття ще двох справ. Ще 10 позовів відправлені на усунення недоліків з боку позивачів.

"Позивачі, серед яких - фізичні особи, громадські організації та адвокатські об'єднання, просять суд скасувати окремі положення про заборону регулярних перевезень, відвідання парків, скверів, роботи громадського харчування і т. д., так і цілком всі постанова КМУ від 11 березня 2020 № 211 "Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - повідомили в суді.

Раніше РБК-Україна писало, що у Полтаві та Чернівцях підприємці вийшли на акції протесту з вимогою відновити роботу ринків.

Також влада Львова, Дніпра та Івано-Франківська звернулися до уряду з проханням пом'якшити карантин в Україні і дозволити роботу продуктових ринків.