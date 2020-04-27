ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До суду надійшло більше 20 позовів до Кабміну через карантин

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 13:35
До суду надійшло більше 20 позовів до Кабміну через карантин
Ілюстративне фото (oask.gov.ua)

Суд відкрив провадження у справах 10

В Окружний адміністративний суд Києва з початку квітня надійшло 22 позова до Кабінету міністрів у зв'язку з оскарженням встановлених карантинних обмежень через коронавірус. Про це повідомили в Судової влади України.

На даний момент суд відкрив провадження по 10 справах, вирішується питання про відкриття ще двох справ. Ще 10 позовів відправлені на усунення недоліків з боку позивачів.

"Позивачі, серед яких - фізичні особи, громадські організації та адвокатські об'єднання, просять суд скасувати окремі положення про заборону регулярних перевезень, відвідання парків, скверів, роботи громадського харчування і т. д., так і цілком всі постанова КМУ від 11 березня 2020 № 211 "Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - повідомили в суді.

Раніше РБК-Україна писало, що у Полтаві та Чернівцях підприємці вийшли на акції протесту з вимогою відновити роботу ринків.

Також влада Львова, Дніпра та Івано-Франківська звернулися до уряду з проханням пом'якшити карантин в Україні і дозволити роботу продуктових ринків.

До кінця тижня в Україні можуть відкрити ринки: рішення прийме Кабмін У КМДА анонсували свій план щодо виходу з карантину та заявили про зауваження до кроків Кабміну
Новини України Кабінет Міністрів Україникарантиниск
News
On Top