ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Из-за ошибки в постановлении Грымчака могут перезадержать, - адвокат

Новости » Политика    17.08.2019 - 09:48
Из-за ошибки в постановлении Грымчака могут перезадержать, - адвокат
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Вопрос исправления ошибки в постановлении рассмотрят завтра в 10:00

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака могут перезадержать из-за ошибки в постановлении о его заключении под стражу. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу адвоката Грымчака Татьяну Матяш в Facebook.

Из-за ошибки в постановлении Грымчака могут перезадержать, - адвокат

Как сообщила адвокат, пока не будет исправлена ошибка в решении суда о взятии под стражу Грымчака, его не имеют права удерживать. Она добавила, что рассмотрение ошибки было назначено на 10:00 в воскресенье, 18 сентября.

"Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, когда не исправленное ходатайство", - заявила Матяш.

Она отметила, что постановление об исправлении ошибки вступит в силу только после апелляционного обжалования, поэтому Грымчака скорее всего могут перезадержать.

"Постановление об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования. Поэтому события будут развиваться следующим образом: Грымчака скорее всего будут перезадерживать", - пояснила адвокат.

ухвала

Фото: постановление суда (facebook.com/tatyana.matyash.58)

Напомним, ранее сообщалось, что во время оглашения решения относительно меры пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака суд допустил ошибку в его имени.

Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту по делу "Роттердам+" Суд оставил Головина под домашним арестом
Новости Украины постановлениевымогательствоМинВОТСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь