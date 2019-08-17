Из-за ошибки в постановлении Грымчака могут перезадержать, - адвокат

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Вопрос исправления ошибки в постановлении рассмотрят завтра в 10:00

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака могут перезадержать из-за ошибки в постановлении о его заключении под стражу. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу адвоката Грымчака Татьяну Матяш в Facebook.

Как сообщила адвокат, пока не будет исправлена ошибка в решении суда о взятии под стражу Грымчака, его не имеют права удерживать. Она добавила, что рассмотрение ошибки было назначено на 10:00 в воскресенье, 18 сентября.

"Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, когда не исправленное ходатайство", - заявила Матяш.

Она отметила, что постановление об исправлении ошибки вступит в силу только после апелляционного обжалования, поэтому Грымчака скорее всего могут перезадержать.

"Постановление об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования. Поэтому события будут развиваться следующим образом: Грымчака скорее всего будут перезадерживать", - пояснила адвокат.

Фото: постановление суда (facebook.com/tatyana.matyash.58)

Напомним, ранее сообщалось, что во время оглашения решения относительно меры пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака суд допустил ошибку в его имени.