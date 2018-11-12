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Суд Полтави переніс розгляд апеляції на закриття справи Кернеса на 23 листопада

Новини » Надзвичайні події    12.11.2018 - 14:07
Суд Полтави переніс розгляд апеляції на закриття справи Кернеса на 23 листопада
Фото: Геннадій Кернес (УНІАН)

Кернес не приїхав на судове засідання через погіршення стану здоров'я

Полтавський апеляційний суд переніс розгляд скарги на закриття справи мера Харкова Геннадія Кернеса на 23 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення судді Володимира Костенка.

Сам Кернес на судове засідання до Полтави не приїхав, як повідомила його адвокат, причиною є погіршення стану здоров'я. Також у суді повідомили, що сьогодні у  Верховному суді розглядається питання про направлення справи до іншого суду.

"У зв'язку з тим, що сьогодні вирішується питання щодо зміни підсудності даного провадження, а також з огляду на неявку учасників провадження ми відкладаємо судове засідання на 23 листопада на 11:00", - зазначив суддя.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Полтавський апеляційний суд розпочав розгляд скарги на судове рішення по справі Кернеса.

Зазначимо, 10 серпня поточного року Київський районний суд Полтави закрив справу стосовно Кернеса та його охоронців, яких підозрювали у викраденні та погрозах вбивством прихильникам Майдану взимку 2014 року.

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