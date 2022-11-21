UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Суд у Польщі скасував штраф "Газпрому" на 6,3 млрд доларів

Фото: суд у Польщі скасував штраф "Газпрому" на 6,3 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів у Польщі скасував рішення про накладення штрафів на "Газпром" та компанії, відповідальні за будівництво "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Польське управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів заявило, що оскаржить рішення суду. 2020 року управління оштрафувало "Газпром" більш ніж на 29 млрд злотих (6,33 млрд доларів) за будівництво "Північного потоку-2" без погодження з Варшавою.

Регулятор також наклав штраф на п'ять інших компаній, які були залучені до фінансування проекту. Цими компаніями були Engie Energy, Uniper, OMV, Shell та Wintershall.

Управління конкуренції наклало максимальні штрафи, передбачені законодавством у розмірі 10% річного обороту за будівництво газопроводу без згоди польського антимонопольного відомства.

Раніше ми писали, що уряд Німеччини планує націоналізувати газову компанію Securing Energy for Europe, яка є колишньою дочірньою компанією російського "Газпрому". Все через загрозу безпеці постачання газу до країни.

Також повідомлялося, що польський уряд вилучив частку російського "Газпрому" в акціонерному капіталі компанії EuRoPol Gaz, яка володіє польською ділянкою газопроводу Ямал-Європа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазпромПольща