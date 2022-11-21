Суд в Польше отменил штраф "Газпрому" на 6,3 млрд долларов

Суд по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей в Польше отменил решение о наложении штрафов на "Газпром" и компании, ответственные за строительство "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24 .

Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей заявило, что обжалует решение суда. В 2020 году управление оштрафовало "Газпром" более чем на 29 млрд злотых (6,33 млрд долларов) за строительство "Северного потока-2" без согласования с Варшавой.

Регулятор также наложил штраф на пять других компаний, привлеченных к финансированию проекта. Этими компаниями были Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Управление по конкуренции наложил максимальные штрафы, предусмотренные законодательством в размере 10% годового оборота за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.