ua ru
Пн, 14 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина націоналізує одну з колишніх дочірніх компаній "Газпрому"

Новость на русском →
Понеділок 14 листопада 2022 16:58
Німеччина націоналізує одну з колишніх дочірніх компаній "Газпрому" Фото: Німеччина націоналізує одну з дочірніх компаній "Газпрому" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Німеччини планує націоналізувати газову компанію Securing Energy for Europe, яка є колишньою дочірньою компанією російського "Газпрому". Усе через загрозу безпеці постачання газу до країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Aktuelle Nachrichten.

Згідно з заявою Міністерства економіки, федеральний уряд остаточно витіснить Росію з компанії й візьме на себе 100% акцій.

Починаючи з весни, дочірня компанія перебувала у фінансовій скруті через розв'язану Росією війну та санкцій проти країни.

"Причиною є надмірна заборгованість SEFE у торговельному балансі та пов'язана з цим загроза неплатоспроможності, що поставило б під загрозу безпеку постачання в Німеччині. Для того, щоб запобігти цій небезпеці та зберегти операційну діяльність SEFE, зараз буде здійснено зміну власника та стабілізовано роботу компанії", - додали у міністерстві.

Зазначається, що SEFE перебувала в довірчому управління з квітня, після того, як "Газпром" заявив про продаж, однак нова структура власності залишалася незрозумілою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Газпром
NEWS
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
Байден виключив будь-які мирні переговори без рішення України
DAILY
Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Із грязі в князі. Який у Пригожина вплив на Путіна та навіщо йому війна в Україні