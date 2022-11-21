Суд у Польщі скасував штраф "Газпрому" на 6,3 млрд доларів

Суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів у Польщі скасував рішення про накладення штрафів на "Газпром" та компанії, відповідальні за будівництво "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24 .

Польське управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів заявило, що оскаржить рішення суду. 2020 року управління оштрафувало "Газпром" більш ніж на 29 млрд злотих (6,33 млрд доларів) за будівництво "Північного потоку-2" без погодження з Варшавою.

Регулятор також наклав штраф на п'ять інших компаній, які були залучені до фінансування проекту. Цими компаніями були Engie Energy, Uniper, OMV, Shell та Wintershall.

Управління конкуренції наклало максимальні штрафи, передбачені законодавством у розмірі 10% річного обороту за будівництво газопроводу без згоди польського антимонопольного відомства.