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Суд у Польщі скасував штраф "Газпрому" на 6,3 млрд доларів

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Київ, Понеділок 21 листопада 2022 23:03
Суд у Польщі скасував штраф "Газпрому" на 6,3 млрд доларів Фото: суд у Польщі скасував штраф "Газпрому" на 6,3 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів у Польщі скасував рішення про накладення штрафів на "Газпром" та компанії, відповідальні за будівництво "Північного потоку-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Польське управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів заявило, що оскаржить рішення суду. 2020 року управління оштрафувало "Газпром" більш ніж на 29 млрд злотих (6,33 млрд доларів) за будівництво "Північного потоку-2" без погодження з Варшавою.

Регулятор також наклав штраф на п'ять інших компаній, які були залучені до фінансування проекту. Цими компаніями були Engie Energy, Uniper, OMV, Shell та Wintershall.

Управління конкуренції наклало максимальні штрафи, передбачені законодавством у розмірі 10% річного обороту за будівництво газопроводу без згоди польського антимонопольного відомства.

Раніше ми писали, що уряд Німеччини планує націоналізувати газову компанію Securing Energy for Europe, яка є колишньою дочірньою компанією російського "Газпрому". Все через загрозу безпеці постачання газу до країни.

Також повідомлялося, що польський уряд вилучив частку російського "Газпрому" в акціонерному капіталі компанії EuRoPol Gaz, яка володіє польською ділянкою газопроводу Ямал-Європа.

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