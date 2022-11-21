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Суд в Польше отменил штраф "Газпрому" на 6,3 млрд долларов

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Киев, Понедельник 21 ноября 2022 23:03
Суд в Польше отменил штраф "Газпрому" на 6,3 млрд долларов Фото: суд в Польше отменил штраф "Газпрому" на 6,3 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Суд по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей в Польше отменил решение о наложении штрафов на "Газпром" и компании, ответственные за строительство "Северного потока-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Польское управление по конкуренции и защите прав потребителей заявило, что обжалует решение суда. В 2020 году управление оштрафовало "Газпром" более чем на 29 млрд злотых (6,33 млрд долларов) за строительство "Северного потока-2" без согласования с Варшавой.

Регулятор также наложил штраф на пять других компаний, привлеченных к финансированию проекта. Этими компаниями были Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Управление по конкуренции наложил максимальные штрафы, предусмотренные законодательством в размере 10% годового оборота за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.

Ранее мы писали, что правительство Германии планирует национализировать газовую компанию Securing Energy for Europe, являющуюся бывшей дочерней компанией российского "Газпрома". Все из-за угрозы безопасности поставок газа в страну.

Также сообщалось, что польское правительство изъяло долю российского "Газпрома" в акционерном капитале компании EuRoPol Gaz, владеющей польским участком газопровода Ямал-Европа.

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