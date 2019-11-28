Суд подтвердил законность запрета связанной с Россией платежной системы

Суды подтвердили законность решения Национального банка Украины (НБУ) об отмене регистрации международной платежной системы TYME. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, в июне 2018 года НБУ отменил регистрацию платежной системы TYME в связи с полученной от Службы безопасности Украины информацией о сотрудничестве TYME с запрещенной в Украине российской платежной системой. Это составляло риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Не согласившись с этим решением, платежная организация системы ООО "Финансовая компания "ОМП-2013" обратилась в суд с требованием отменить решение НБУ.

"Однако 25 сентября 2019 года суд первой инстанции, а 27 ноября 2019 года суд апелляционной инстанции отказали в удовлетворении иска", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО "ФК" ОМП-2013". Причиной принятия решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что составляет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Ранее российская платежная система WebMoney была внесена в санкционный список, утвержденный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).