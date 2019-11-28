Суд підтвердив законність заборони пов'язаної з Росією платіжної системи

Суди підтвердили законність рішення Національного банку України (НБУ) про скасування реєстрації міжнародної платіжної системи TYME. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, у червні 2018 року НБУ скасував реєстрацію платіжної системи TYME у зв'язку із отриманою від Служби безпеки України інформації про співпрацю TYME із забороненою в Україні російською платіжною системою. Це становило ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Не погодившись із цим рішенням, платіжна організація системи ТОВ "Фінансова компанія "ОМП-2013" звернулась до суду з вимогою скасувати рішення НБУ.

"Однак 25 вересня 2019 року суд першої інстанції, а 27 листопада 2019 року суд апеляційної інстанції відмовили у задоволенні позову", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в червні 2018 року Національний банк України (НБУ) скасував реєстрацію платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є ТОВ "ФК" ОМП-2013". Причиною прийняття такого рішення стало отримання Національним банком України документально підтвердженої інформації від Служби безпеки України про те, що міжнародна платіжна система TYME здійснює перекази коштів у співпраці з забороненою в Україні російською платіжною системою, що становить ризики виникнення загроз національній безпеці України

Раніше російська платіжна система WebMoney була внесена в санкційний список, затверджений Радою національної безпеки і оборони (РНБО).