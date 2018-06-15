НБУ отменил регистрацию платежной системы TYME

Регистрация отменена за сотрудничество с платежной системой из РФ

Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО "ФК" ОМП-2013". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, регистрация отменена решениями правления Нацбанка и Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины 14 июня этого года.

Причиной принятия решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что составляет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Национальный банк Украины предупреждал все платежные системы, в том числе международную платежную систему TYME, о недопустимости сотрудничества с платежными системами, к которым Украина применены ограничительные меры (санкции), а также взаимодействия с указанными платежными системами через посредство других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции. Однако в МПС TYME уверяли Национальный банк о соблюдении соответствующих ограничений.

В связи с отменой регистрации международной платежной системы TYME Национальный банк Украины также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы.

Международная платежная система TYME должна прекратить предоставление услуг по переводу до 20 июня текущего года и завершить взаиморасчеты по осуществленным переводам в платежной системе согласно правилам платежной системы и соответствующими договорам.

Национальный банк отмечает, что любые действия, направленные на нарушение или обход ограничений, установленных законодательством, недопустимо, и призывает участников платежного рынка добросовестно соблюдать украинское законодательство.

Напомним, ранее электронная платежная система WebMoney внесена в санкционный список, утвержденый Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) 2 мая.