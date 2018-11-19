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Платежная система TYME оспорила в суде решение НБУ об аннулировании лицензии

Новости » Финансы    19.11.2018 - 15:26
Платежная система TYME оспорила в суде решение НБУ об аннулировании лицензии
Фото: Коллаж (РБК-Украина)

В платежной системе считают действия НБУ неправомерными

Платежная система TYME оспорила в суде решение Национального банка, который в июне 2018 года отменил регистрацию этой системы на основании данных СБУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FinClub.

По данным издания, в своем иске компания просит суд возобновить действия всех лицензий, которые были отозваны регулятором, а также регистрацию платежной системы и всех ее участников.

"Компания полагает, что действия СБУ и действия НБУ, в лице Якова Смолия, не лежат в правой плоскости и носят преступный характер", - заявили в TYME.

Напомним, в июне 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию платежной системы TYME, платежной организацией которой является ООО "ФК" ОМП-2013". Причиной принятия решения стало получение Национальным банком Украины документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что составляет риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Ранее российская платежная система WebMoney была внесена в санкционный список, утвержденный Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

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