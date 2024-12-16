Суд Південної Кореї починає розгляд справи про імпічмент: скільки часу на рішення

За словами речника південнокорейського Конституційного суду (КС), слідчі планують допитати президента цього тижня.

Зазначається, що усі шість чинних суддів КС будуть присутні на першому засіданні щодо імпічменту.

Перед тим у суботу Національна асамблея проголосувала за імпічмент Юн Сок Йоля через його невдале введення воєнного стану.

Тепер у суду є час до шести місяців, щоб вирішити, чи відсторонити президента від посади, чи поновити.

Спільна група слідчих із поліції, міністерства оборони та антикорупційного агентства планує викликати Йоля на допит у середу, 18 грудня.

Вчора, 15 грудня, південнокорейський президент не з'явився на виклик для допиту в рамках окремого розслідування прокуратури.

Ситуація з імпічментом південнокорейського президента

3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні. Він спричинив гнівну реакцію з боку опозиції та суспільства, загалом діяв близько 6 годин, і супроводжувався мітингами у Сеулі. Після цього глава держави скасував рішення, та вибачився. Проте на цьому все не закінчилося.

Опозиція Південної Кореї висунула президенту жорсткий ультиматум піти у відставку. Також повідомлялося, що правоохоронці почали розслідування проти президента.

Поліція в рамках розслідування провела обшуки в офісі Йоля.

Також нагадаємо, що імпічмент президенту Південної Кореї Юн Сок Йолю було оголошено з другої спроби.

Між тим, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв боротися за своє політичне майбутнє.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з оголошенням імпічменту, президентські повноваження в Південній Кореї взяв на себе прем'єр-міністр країни Хан Дак Су.