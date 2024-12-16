Суд Южной Кореи начинает рассмотрение дела об импичменте: сколько времени на решение

По словам представителя южнокорейского Конституционного суда (КС), следователи планируют допросить президента на этой неделе.

Отмечается, что все шесть действующих судей КС будут присутствовать на первом заседании по импичменту.

Перед тем в субботу Национальная ассамблея проголосовала за импичмент Юн Сок Еля из-за его неудачного введения военного положения.

Теперь у суда есть время до шести месяцев, чтобы решить, отстранить президента от должности или восстановить.

Совместная группа следователей из полиции, министерства обороны и антикоррупционного агентства планирует вызвать Еля на допрос в среду, 18 декабря.

Вчера, 15 декабря, южнокорейский президент не явился на вызов для допроса в рамках отдельного расследования прокуратуры.

Ситуация с импичментом южнокорейского президента

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение в стране. Он вызвал гневную реакцию со стороны оппозиции и общества, в общей сложности действовал около 6 часов, и сопровождался митингами в Сеуле. После этого глава государства отменил решение и извинился. Однако на этом все не закончилось.

Оппозиция Южной Кореи выдвинула президенту жесткий ультиматум уйти в отставку. Также сообщалось, что правоохранители начали расследование против президента.

Полиция в рамках расследования провела обыски в офисе Еля.

Между тем, президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал бороться за свое политическое будущее.

Ранее сообщалось, что в связи с объявлением импичмента, президентские полномочия в Южной Кореи взял на себя премьер-министр страны Хан Дак Су.