Суд над підозрюваним в зливі даних Пентагону відбудеться завтра

Відомо, що суд відбудеться в Бостоні, про точний час засідання буде оголошено вранці.

Що відомо про підозрюваного

21-річний Джек Тейшейра - з 2019 року служив у Національній гвардії повітря Массачусетсу. Він мав звання льотчика третього класу, а офіційна його посада - підмайстр Cyber Transport Systems. Спеціалісти цієї служби працюють з інфраструктурою передачі аудіо, відео або інших даних, та тестують систему для досягнення максимальної ефективності.

Зазначається, що в нього є одна медаль ВПС США за досягнення.

"Така медаль є відносно стандартною нагородою для льотчиків того віку та звання", - зазначає видання.

