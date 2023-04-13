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Суд над підозрюваним в зливі даних Пентагону відбудеться завтра

Фото: суд над підозрюваним у зливі даних Пентагону відбудеться 14 квітня (wikimedia.org)
Автор: Антон Малиновський

В п’ятницю, 14 квітня, відбудеться перший суд над Джеком Тейшейрою, підозрюваним у зливі даних Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відомо, що суд відбудеться в Бостоні, про точний час засідання буде оголошено вранці.

Що відомо про підозрюваного

21-річний Джек Тейшейра - з 2019 року служив у Національній гвардії повітря Массачусетсу. Він мав звання льотчика третього класу, а офіційна його посада - підмайстр Cyber Transport Systems. Спеціалісти цієї служби працюють з інфраструктурою передачі аудіо, відео або інших даних, та тестують систему для досягнення максимальної ефективності.

Зазначається, що в нього є одна медаль ВПС США за досягнення.

"Така медаль є відносно стандартною нагородою для льотчиків того віку та звання", - зазначає видання.

Нагадаємо, минулого тижня в мережу "злили" секретні документи США, в яких, зокрема, містилася інформація про Україну та її підготовку до контрнаступу.

Підозрюваного у зливі Джека Тейшейру затримали в четвер, 13 квітня.

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