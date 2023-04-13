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Суд над подозреваемым в сливе данных Пентагона состоится завтра

Фото: суд над подозреваемым в ливне данных Пентагона состоится 14 апреля (wikimedia.org)
Автор: Антон Малиновский

В пятницу, 14 апреля, состоится первый суд над Джеком Тейшейрой, подозреваемым в сливе данных Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Известно, что суд состоится в Бостоне, о точном времени заседания будет объявлено утром.

Что известно о подозреваемом

21-летний Джек Тейшейра - с 2019 года служил в Национальной гвардии воздуха Массачусетса. У него было звание летчика третьего класса, а официальная его должность - подмастерье Cyber Transport Systems. Специалисты этой службы работают с инфраструктурой передачи аудио, видео или других данных и тестируют систему для достижения максимальной эффективности.

Отмечается, что у него одна медаль ВВС США за достижения.

"Такая медаль является относительно стандартной наградой для летчиков того возраста и звания", - отмечает издание.

Напомним, на прошлой неделе в сеть "слили" секретные документы США , в которых, в частности, содержалась информация об Украине и ее подготовке к контрнаступлению.

Подозреваемый в сливе Джек Тейшейра был задержан в четверг, 13 апреля.

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