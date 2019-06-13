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Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Януковича

Новости » Политика    13.06.2019 - 11:17
Суд перенес рассмотрение апелляции по делу Януковича
Фото: Виктор Янукович (news-cloud.net)

Суд назначил рассмотрение апелляции адвокатов Януковича на 15 июля

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции по делу экс-президента Украины Виктора Януковича для назначения запасного судьи в деле. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Сегодня на заседании суда были адвокаты Януковича: Богдан Биленко, Александр Байдык, Александр Горошинский, Юрий Рябовол, Виталий Сердюк, Игорь Федоренко, Андриана Фозекош. Экс-президент на суд не явился. Следующее заседание назначили на 15 июля.

Напомним, в январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Виктора Януковича. Бывшего президента признали виновным в государственной измене и ведение агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы. Адвокаты Януковича подали апелляционную жалобу на приговор.

В частности, РБК-Украина писало, что Янукович обратился в Окружной админсуд Киева с иском, где просит привлечь к дисциплинарной ответственности его государственного адвоката Ивана Ангелина.

Отметим, ранее Ангелина было привлечено к дисциплинарной ответственности за участие в деле Виктора Януковича, а именно - лишили права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины.

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