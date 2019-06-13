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Суд відклав розгляд апеляції у справі Януковича

Новини » Політика    13.06.2019 - 11:17
Суд відклав розгляд апеляції у справі Януковича
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Суд призначив розгляд апеляції адвокатів Януковича на 15 липня

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції по справі екс-президента України Віктора Янукович для призначення запасного судді у справі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні на засіданні суду були адвокати Януковича: Богдан Біленко, Олександр Байдик, Олександр Горошинський, Юрій Рябовол, Віталій Сердюк, Ігор Федоренко, Адріана Фозекош. Екс-президент на суд не з’явився. Наступне засідання призначили на 15 липня.

Нагадаємо, у січні 2019 року завершився суд у справі про державну зраду Віктора Януковича. Колишнього президента визнали винним у державній зраді та ведення агресивної війни і засудили до 13 років тюрми. Адвокати Януковича подали апеляційну скаргу на вирок.

Зокрема, РБК-Україна писало, що Янукович звернувся до Окружного адмінсуду Києва з позовом, де просить притягнути до дисциплінарної відповідальності його державного адвоката Івана Ангеліна.

Зазначимо, раніше Ангеліна притягнуто до дисциплінарної відповідальності за участь у справі Віктора Януковича, а саме - позбавили права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

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