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Янукович подал в Окружной админсуд на бывшего адвоката

Новости » Общество    06.05.2019 - 19:47
Янукович подал в Окружной админсуд на бывшего адвоката
Фото: Окружной админсуд (korrupcia.net)

Янукович просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта, которым Ангелину был возвращен статус адвоката

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился в Окружной административный суд города Киева с иском, где просит привлечь к дисциплинарной ответственности его государственного адвоката Ивана Ангелина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск Виктора Януковича к Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, третье лицо - Иван Ангелин", - сказано в сообщении.

Истец просит суд признать противоправным решение ВКДКА от 29 марта, которым Ангелину был возвращен статус адвоката.

Ранее Ангелина привлекли к дисциплинарной ответственности за участие в деле Виктора Януковича, а именно - лишили права на занятие адвокатской деятельностью с последующим исключением из Единого реестра адвокатов Украины.

Напомним, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что Янукович хочет вернуться в Украину после ухода с президентского поста Петра Порошенко. По словам защитника, у Януковича есть намерение вернуться и над этим адвокаты работают уже не первый год.

Данное решение прокомментировал Генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, в Украине Януковича ждет обвинительный акт по организации расстрелов Майдана.

Напомним, в январе текущего года завершился суд по делу о государственной измене Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы. Адвокаты Януковича подали апелляционную жалобу на приговор.

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Новости Украины Окружной административный судискЯнукович
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