Суд перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу Шеремета Антоненко

Коллегия судей Апелляционного суда Киева перенесла на 2 марта 2020 года рассмотрение жалобы адвокатов подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на решение о содержании его под стражей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что решение о переносе приняли по требованию со стороны защиты у следователей информации относительно роста лица с видео, которое рассматривается правоохранителями как "доказательство" в деле относительно Андрея Антоненко.

Ранее полиция допросила юриста Андрея Портнова, который опубликовал записи разговоров Владислава Геращенко с якобы куратором из СБУ. По мнению Портнова, сотрудники спецслужбы помогали фигурантам дела избежать ответственности.

Ранее также заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал РБК-Украина, что на связи с подозреваемыми в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета проверяют более десяти сотрудников Службы безопасности Украины.

Отметим, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не исключает, что фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета могли быть агентами спецслужбы.

Защита Андрея Антоненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, отрицает его связь со Службой безопасности Украины.