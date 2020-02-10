Защита Антоненко отрицает его связь с СБУ

Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Адвокат отреагировал на публикации записей о возможной связи фигурантов дела с СБУ

Защита Андрея Антоненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, отрицает его связь со Службой безопасности Украины. Об этом РБК-Украина заявил его адвокат Станислав Кулик.

Отметим, речь идет о публикации записей, которые свидетельствуют, что у некоторых фигурантов якобы могут быть связи с СБУ.

"Это бред. Я не знаю, чем это может подтверждаться. Это вообще какие-то "влажные фантазии" органов досудебного расследования. Ну, реально, как он (Антоненко, - ред.) - музыкант, певец, мог с кем-то там (в СБУ, - ред.) сотрудничать? Он не имеет ни навыков, ни доступа к какой-то информации, ни других необходимых для этого знаний и опыта", - заявил Кулик.

Отметим, в конце января были обнародованы записи Владислава Грищенко (свидетеля по делу Шеремета), который якобы обсуждает это дело с сотрудником департамента контрразведки СБУ Андреем Омельченко.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Тени сомнений: что происходит в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета".

Напомним, на прошлой неделе Антоненко отказался давать показания, пока его адвокатам не передадут материалы дела для ознакомления.