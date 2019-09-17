В суд передали дело касательно главы "крымского центризбиркома"

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя незаконно созданной "Избирательной комиссии Республики Крым" Михаила Малышева, который способствовал организации псевдореферендума на полуострове в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Крыма.

Отмечается, что "чиновник" обвиняется в совершении уголовных преступлений, по ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти).

"В ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что с марта 2014 и до сих пор обвиняемым предоставляется помощь в обеспечении режима оккупации Крыма. В качестве примера, 16 марта 2014 председатель "Избирательной комиссии Республики Крым" обеспечивал проведение незаконного "общекрымского референдума", которым высшее руководство Российской Федерации пытается легитимизировать захват украинского полуострова", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 8 сентября 2019 года Малышев участвовал в организации и проведении так называемых выборов в местные советы. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в школы оккупированного Севастополя с начала учебного года вернули изучение украинского языка. Также отмечалось, что украинский язык в Севастополе изучают около 180 школьников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве (Польша), где обсуждалась тема свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".