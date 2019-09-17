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В школах оккупированного Севастополя вернули украинский язык

Новости » Общество    17.09.2019 - 16:42
В школах оккупированного Севастополя вернули украинский язык
Иллюстративное фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

На сегодня около 180 детей в Севастополе учат украинский язык

В школах оккупированного Севастополя (Крым) с начала учебного года вернули изучение украинского языка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что предмет украинского языка не является обязательным, и школьники изучают его по выбору. По словам так называемого "директора департамента образования и науки" Севастополя Игоря Белозерова, украинский язык с этого учебного года в форме факультатива добавился к крымскотатарскому.

Также сообщается, что на сегодня украинский язык в Севастополе изучают около 180 школьников. При этом русский язык как национальный преподают для более 41 тыс. детей.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация в вопросе возвращения оккупированных территорий будет с Крымом.

"Самая сложная ситуация, я думаю, будет с возвращением Крыма. Мы думаем, у нас есть несколько идей, но я не могу об этом говорить. Это рано. Я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи", - сказал Зеленский.

В августе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что оккупированный Россией Крым должен вернуться в состав Украины.

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