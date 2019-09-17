До суду передали справу щодо голови "кримського центрвиборчкому"

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно голови незаконно створеної "Виборчої комісії Республіки Крим" Михайла Малишева, який сприяв організації псевдореферендума на півострові в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прокуратури Криму.

Зазначається, що "чиновник" обвинувачується у скоєнні кримінальних злочинів, за ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади).

"У ході розслідування кримінального провадження отримані неспростовні докази того, що з березня 2014 і досі обвинуваченим надається допомога у забезпеченні режиму окупації Криму. Як приклад, 16 березня 2014 голова Виборчої комісії Республіки Крим" забезпечував проведення незаконного "загальнокримського референдуму", яким вище керівництво Російської Федерації намагається легітимізувати захоплення українського півострова", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 8 вересня 2019 року Малишев брав участь в організації і проведенні так званих виборів до місцевих рад. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в школи окупованого Севастополя з початку навчального року повернули вивчення української мови. Також зазначалося, що українська мова в Севастополі вивчають близько 180 школярів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що делегація України покинула зал засідань ОБСЄ у Варшаві (Польща), де обговорювалася тема свободи слова, в знак протесту проти заяв про "російський Крим".