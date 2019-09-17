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Украинская делегация покинула заседание ОБСЕ после заявления о "российском Крыме"

Новости » Политика    17.09.2019 - 14:47
Украинская делегация покинула заседание ОБСЕ после заявления о "российском Крыме"
Фото: флаг ОБСЕ (osce.org)

Так украинская делегация отреагировала на слова редактора изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал"

Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве (Польша), где обсуждалась тема свободы слова, в знак протеста против заявлений о "российском Крым". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт крымскотатарского телеканала ATR.

Сообщается, что таким образом украинская делегация отреагировала на слова главного редактора изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Марии Волконской, которая, представляясь, заявила: "Крым, Россия". После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица покидает Варшаву, а посол Украины в ОБСЕ Евгений Цымбалюк ведет консультации с партнерами за пределами зала заседаний.

Напомним, оккупационные власти Крыма предлагают переименовать "Республику Крым" в "Республику Крым - Тавриду". Сообщается, что переименование в "Республику Крым - Тавриду" является инициативой крымских греков.

Напомним, ранее сообщалось, что власти оккупированного Крыма проводят среди детей меры, которые направлены на пропаганду войны и вступления в армию Российской Федерации. Подготовка детей к основам военной службы проходит в школах и учебных заведениях.

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