Суд передал АРМА половину акций "Донецкоблгаза"

Шевченковский райсуд Киева арестовал 49,99% акций компании "Донецкоблгаз", которая недавно оставила без газоснабжения котельные Донецкой области. Арестованные акции передали Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным СБУ, арестованная доля акций принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях и контролируется гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в России.
Суд передал арестованные акции "Нафтогазу, чтобы компания организовала недопущение их растраты до момента передачи активов АРМА.
"Компания ("Нафтогаз" - ред.) должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА", - рассказали в СБУ.
Напомним, в начале марта "Донецкоблгаз" прекратил газоснабжение котельных Донецкой области, сославшись на значительную задолженность. В "Нафтогазе" заявили, что компания не должна была прекращать газоснабжение, а СБУ начала расследование по факту диверсии.
Кроме того, в СНБО анонсировали проверку "Донецкоблгаза". Как отметили в СНБО, в случае выявления нарушений, компанию могут забрать в государственное управление.