Суд передав АРМА половину акцій "Донецькоблгазу"

Шевченківський райсуд Києва арештував 49,99% акцій компанії "Донецькоблгаз" , яка нещодавно залишила без газопостачання котельні Донецької області. Арештовані акції передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомила Служба безпеки України .

За даними СБУ, арештована частка акцій належить компаніям з реєстрацією в офшорних юрисдикціях та контролюється громадянкою України, яка у 2014 році покинула державу і переховується в Росії.

Суд передав арештовані акції "Нафтогазу, щоб компанія організувала недопущення їх розтрати до моменту передачі активів АРМА.

"Компанія ("Нафтогаз" - ред.) має організувати недопущення втрати чи розтрати цього майна до моменту фактичної передачі активів в управління АРМА", - розповіли в СБУ.