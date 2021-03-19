Суд передав АРМА половину акцій "Донецькоблгазу"

Шевченківський райсуд Києва арештував 49,99% акцій компанії "Донецькоблгаз", яка нещодавно залишила без газопостачання котельні Донецької області. Арештовані акції передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
За даними СБУ, арештована частка акцій належить компаніям з реєстрацією в офшорних юрисдикціях та контролюється громадянкою України, яка у 2014 році покинула державу і переховується в Росії.
Суд передав арештовані акції "Нафтогазу, щоб компанія організувала недопущення їх розтрати до моменту передачі активів АРМА.
"Компанія ("Нафтогаз" - ред.) має організувати недопущення втрати чи розтрати цього майна до моменту фактичної передачі активів в управління АРМА", - розповіли в СБУ.
Нагадаємо, на початку березня "Донецькоблгаз" припинив газопостачання котелень Донецької області, пославшись на значну заборгованість. У "Нафтогазі" заявили, що компанія не мала припиняти газопостачання, а СБУ почала розслідування за фактом диверсії.
Крім того, в РНБО анонсували перевірку "Донецькоблгазу". Як зазначали в РНБО, у разі виявлення порушень, компанію можуть забрати в державне управління.