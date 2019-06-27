Суд отстранил мэра Василькова от должности

Печерский районный суд отстранил мэра Василькова Владимира Сабадаша от должности. Об этом заявил заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе,сообщает пресс-служба полиции.

В полиции сообщили, что решение суд принял 26 июня. Сабадашу избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Кроме того, он должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Напомним, 19 мая Сабадашу сообщили о подозрении в растрате государственных средств на подкуп избирателей. В ходе расследования правоохранители выявили факты растраты госсредств и присвоение документов.

РБК-Украина писало, что ранее мэру объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27 (Организация или управление преступлением) ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (Незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).

До этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что правоохранители перед вторым туром выборов в Украине фиксировали подкуп избирателей.