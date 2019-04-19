Мэра Василькова подозревают в подкупе избирателей

Фото: Владимир Сабадаш (кадр видео youtube)

Сейчас проводят обыски, чтобы установить обстоятельства нарушений и всех причастных

Васильковскому городскому голове Владимиру Сабадашу сообщили о подозрении в растрате государственных средств на подкуп избирателей на выборах 2019. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что в ходе расследования правоохранители выявили факты растраты госсредств и присвоении документов. Отметим, сейчас проводят обыски, чтобы установить обстоятельства нарушений и всех причастных.

"В ходе расследования мы также установили факты растраты государственных средств путем злоупотребления служебными лицами Васильковского городского совета. В январе-феврале 2019 года они безосновательно выплатили материальную помощь отдельным гражданам и умышленно скрывали официальные документы, чтобы исключить установление этих растрат", - говорится в сообщении.

В МВД добавили, что 19 апреля по данному факту ГПУ сообщила о подозрении Васильковскому городскому голове по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 (Организация или управления преступлением) ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом) УК Украины.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что правоохранители перед вторым туром выборов в Украине продолжают фиксировать подкуп избирателей. Аваков заявил, что пока не будет называть кандидата, который осуществляет подкуп избирателей, ведь это станет понятно из последующих информационных сообщений.

РБК-Украина писало, что в Национальную полицию поступило 2,6 тыс. сообщений о нарушениях во время выборов президента Украины, по которым было открыто 61 уголовное дело.