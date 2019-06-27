Суд відсторонив мера Василькова від посади

Печерський районний суд відсторонив міського голову Василькова Володимира Сабадаша від посади. Про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе,повідомляє прес-служба поліції.

У поліції повідомили, що рішення суд прийняв 26 червня. Сабадашу обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Крім того, він повинен повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування зі свідками.

Нагадаємо, 19 травня Сабадашу повідомили про підозру у розтраті державних коштів на підкуп виборців. У ході розслідування правоохоронці виявили факти розтрати держкоштів і присвоєння документів.

РБК-Україна писало, що меру раніше оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27 (Організація або керування злочином) ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 357 (Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом).

До цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що правоохоронці перед другим туром виборів в Україні фіксували підкуп виборців.