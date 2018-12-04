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Суд отпустил Продана на поруки

Новости » Политика    04.12.2018 - 00:24
Суд отпустил Продана на поруки
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Защита полностью обжаловала требование прокуратуры о содержании экс-главы ГФС под стражей

Соломенский суд Киева постановил применить к экс-председателю Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана меру пресечения в виде личного поручительства. Об этом заявила судья Ирина Усатова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства прокуроров отказать и применить к Мирославу Продану меру пресечения в виде личного поручительства. Возложить на Продана следующие  обязательства: прибывать по каждому требованию, сообщать о смене работы или места пребывания, сдать на хранение свой паспорт и паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля", - сказала судья.

Дело слушалось в течение 9 часов. Стороны сначала исследовали 4 тома материалов дела, заслушав частично стенограмму допроса некоторых свидетелей.

Затем в ходе прений сторона защиты полностью оспорила ходатайство прокуратуры о содержании Продана под стражей.

Сам Продан все обвинения в отношении себя отрицает, он заявил, что не понимает обвинения.

Отметим, Мирослава Продана обвиняют в незаконном обогащении, а именно во владении двумя квартирами в элитной киевской новостройке стоимостью 6,7 млн грн, во владении двумя домами в Турецкой Республике стоимостью 78 млн грн, а также во владении тремя автомобилями представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Напомним, сторона обвинения просила арестовать Мирослава Продана с возможностью внести залог 89 млн гривен.

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