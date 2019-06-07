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Суд отпустил из-под стражи подозреваемого в убийстве Олешко

Новости » Общество    07.06.2019 - 02:17
Суд отпустил из-под стражи подозреваемого в убийстве Олешко
Фото: Виталий Олешко (brd24.com)

Сигида вернется в Бердянск

Печерский районный суд Киева в ходе заседания в ночь с 6 на 7 июня отпустил под домашний арест Михаила Сигиду, которого подозревают в организации убийства активиста Виталия Олешко ("Сармата"). Об этом сообщила журналистка программы "Схемы" Наталья Седлецкая в Facebook.

Она отмечает, что Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика

По словам Седлецкой, журналисты регулярно ходили на суды и "следили за попыткой вытащить Сигиду из-под стражи".

"Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать посреди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск "под домашний арест", - рассказала она.

Суд отпустил из-под стражи подозреваемого в убийстве ОлешкоОтметим, Михаила Сигиду задержали в Бердянске 14 сентября. Его подозревают в организации убийства Виталия Олешко. А 16 декабря задержали Евгения Бродского, которого подозревают в том, что он заказал убийство "Сармата"

Напомним, 31 июля 2018 года, около полудня в Бердянске неизвестный выстрелил в Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пострадавший скончался. Друзья Олешко убеждены, что его убили за борьбу с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым.

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