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Суд відпустив з-під варти підозрюваного у вбивстві Олешка

Новини » Суспільство    07.06.2019 - 02:17
Суд відпустив з-під варти підозрюваного у вбивстві Олешка
Фото: Віталій Олешко (brd24.com)

Сігіда повернеться в Бердянськ

Печерський районний суд Києва під час засідання в ніч з 6 на 7 червня відпустив під домашній арешт Михайла Сігіду, якого підозрюють в організації вбивства активіста Віталія Олешка ("Сармата"). Про це повідомила журналістка програми "Схеми" Наталя Седлецька у Facebook

Вона наголошує, що Сігіда - не тільки головний підозрюваний в організації вбивства, а й ключова людина, яка могла б дати свідчення щодо справжнього замовника

За словами Седлецької, журналісти регулярно ходили на суди і "стежили за спробою витягнути Сігіду з-під варти".

"Резонанс ламав цей план. Цього разу все організували по-тихому, суду довелось засідати посеред ночі. І вже завтра Сигида має вирушити до Бердянська "під домашній арешт", - розповіла вона.

Суд відпустив з-під варти підозрюваного у вбивстві ОлешкаЗазначимо, Михайла Сігіду затримали в Бердянську 14 вересня. Його підозрюють в організації вбивства Віталія Олешка. А 16 грудня затримали Євгена Бродського, якого підозрюють у тому, що він замовив вбивство "Сармата"

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, близько полудня в Бердянську невідомий вистрілив у Віталія Олешка, після чого зник з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер. Друзі Олешка переконані, що його вбили через боротьбу з місцевою владою і народним депутатом Олександром Пономарьовим.

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