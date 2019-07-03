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Подозреваемого в госизмене экс-переводчика Гройсмана выпустили из-под стражи

Новости » Общество    03.07.2019 - 18:30
Подозреваемого в госизмене экс-переводчика Гройсмана выпустили из-под стражи
Фото: Станислав Ежов (УНИАН)

Ежова выпустили под домашний арест после резонансного решения КСУ

Голосеевский районный суд Киева в среду, 3 июля, отпустил под домашний арест обвиняемого в государственной измене экс-переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Адвокат Валентин Рыбин подал ходатайство об изменении меры пресечения 2 июля. Он попросил суд назначить Ежову ночной домашний арест с 22:00 до 7:00. Свою просьбу адвокат обосновал решением Конституционного суда.

В частности, 25 июня КСУ признал незаконной норму Уголовно-процессуального кодекса об избрании меры пресечения подозреваемым в госизмене или террористических действиях только в виде содержания под стражей. Так, суд признал не соответствующим Конституции Украины положение части пятой статьи 176 Кодекса, которым предусмотрено, что меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений,  которые предусмотрены статьями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодекса.

В ответ прокурор Игорь Крынин подал встречное ходатайство. Он попросил продлить Ежову арест с правом выхода под залог в размере 8,3 млн гривен. Прокурор обосновал необходимость такой меры тем, что, по данным контрразведывательного управления СБУ, переводчик может бежать в Россию.

Согласно решению суда, ходатайство прокурора было отклонено, а защиты - удовлетворено частично. Судейская коллегия назначила Ежову круглосуточный домашний арест и обязала носить электронное средство контроля.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности задержали агента российских спецслужб в Секретариате Кабинета министров Украины. Им оказался Станислав Ежов. 22 декабря 2017 года суд избрал Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце августа 2018 года Ежов заявил, что доказательства прокуратуры не доказывают его вину. Добавим также, что адвокат Валентин Рыбин заявил, что его обвиняемый разглашал информацию, которая не является государственной тайной.

 

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