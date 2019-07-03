Підозрюваного у держзраді екс-перекладача Гройсмана випустили з-під варти

Фото: Станіслав Єжов (УНІАН)

Єжова випустили під домашній арешт після резонансного рішення КСУ

Голосіївський районний суд Києва в середу, 3 липня, відпустив під домашній арешт обвинуваченого у державній зраді екс-перекладача прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Адвокат Валентин Рибін подав клопотання про зміну запобіжного заходу 2 липня. Він попросив суд призначити Єжову нічний домашній арешт з 22:00 до 7:00. Своє прохання адвокат обґрунтував рішенням Конституційного суду.

Зокрема, 25 червня КСУ визнав незаконною норму Кримінально-процесуального кодексу про обрання підозрюваним запобіжного заходу у державній зраді або терористичних діях тільки у вигляді утримання під вартою. Так, суд визнав не відповідним Конституції України, положення частини п'ятої статті 176 Кодексу, яким передбачено, що запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні злочинів, які передбачені статтями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодексу.

У відповідь прокурор Ігор Кринін подав зустрічну клопотання. Він попросив продовжити Єжову арешт з правом виходу під заставу в розмірі 8,3 млн гривень. Прокурор обґрунтував необхідність таких заходів тим, що, за даними контррозвідувального управління СБУ, перекладач може втекти до Росії.

Згідно з рішенням суду клопотання прокурора було відхилено, а захисту - задоволено частково. Суддівська колегія призначила Єжову цілодобовий домашній арешт і зобов'язала носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року співробітники Служби безпеки затримали агента російських спецслужб в Секретаріаті Кабінету міністрів України. Ним виявився Станіслав Єжов. 22 грудня 2017 року суд обрав Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці серпня 2018 року Єжов заявив, що докази прокуратури не доводять його провину. Додамо також, що адвокат Валентин Рибін заявив, що його обвинувачений розголошував інформацію, яка не є державною таємницею.