Суд отправил под домашний арест еще одного участника акции на Банковой

Печерский районный суд избрал меру пресечения активисту Алексею Билковскому, который принимал участие в акции под Офисом президента в Киеве. Активиста отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщили адвокаты активиста на странице в Facebook .

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и отправил Билковского под круглосуточный домашний арест до 23 мая 2021 года.

"Адвокаты категорически не согласны с примененной к нашему клиенту мерой пресечения. Соответственно, сегодняшнее решение суда мы будем обжаловать в апелляции", - заявила сторона защиты.

Как рассказали адвокаты, Билковский просил об отводе судьи, которая рассматривала его дело, но его заявление не удовлетворили.