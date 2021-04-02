Суд відправив під домашній арешт ще одного учасника акції на Банковій

Печерський районний суд обрав запобіжний захід активісту Олексію Білковському, який брав участь в акції під Офісом президента в Києві. Активіста відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомили адвокати активіста на сторінці у Facebook .

Як розповіли адвокати, Білковський просив про відвід судді, яка розглядала його справу, але його заяву не задовольнили.

"Адвокати категорично не згодні із застосованим до нашого клієнта запобіжним заходом. Відповідно, сьогоднішнє рішення суду ми оскаржуватимемо в апеляції", - заявила сторона захисту.

Суд задовольнив клопотання прокурора та відправив Білковського під цілодобовий домашній арешт до 23 травня 2021 року.

Нагадаємо, 20 березня у Києві сталися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Протестувальники закидали ОП фаєрами та петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.

Після цього МВС оприлюднило імена та прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента.

Додамо, вчора Печерський райсуд Києва відправив під домашній арешт учасника акції під ОП Сергія Філімонова. Йому інкримінують хуліганство, але активіст заперечує свою провину.