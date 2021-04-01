Еще одного участника беспорядков под ОП отправили под домашний арест

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения лидеру организации "Гонор" Сергею Филимонову, который является фигурантом по делу о беспорядках под Офисом президента . Его отправили под круглосуточный арест.

Об этом сообщает издание "Ґраты".

"Я в здание не бросал файер, двери не портил, окна не бил и хулиганских мотивов у меня не было", - заявил он.

Сам активист отрицает свою вину.

Его подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением оружия по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса.

Также суд обязал Филимонова сдать загранпаспорт, а также приходить на вызовы следователя по первому требованию.

Напомним, в субботу, 20 марта, в Киеве произошли беспорядки под Офисом президента, где проходила акция протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Участники акции забросали здание файерами и петардами, обрисовали стены краской, разбили стекла, а также подожгли табличку.

Ранее Министерство внутренних дел опубликовало видео, на котором обнародованы имена и фамилии семерых участников беспорядков под Офисом президента.