Суд отменил выплату Савченко морального ущерба за незаконный арест

Отметим, Савченко была арестована 23 марта 2018 года по подозрению в подготовке терактов и посягательстве на жизнь депутатов. За решеткой она находилась почти год - до 15 апреля 2019 года.

Позже Конституционный суд установил, что безальтернативное содержание под стражей подозреваемых в терроризме нарушает их конституционные права и является незаконным. Учитывая это, Савченко подала иск в суд с требованием выплатить ей 1,1 млн гривен моральной и материальной компенсации за нарушение ее прав во время пребывания под арестом.

В ноябре 2020 года Деснянский суд Киева частично удовлетворил ее иск и постановил выплатить ей 600 тысяч гривен морального ущерба. Офис генпрокурора обжаловал это решение.

Апелляционный суд 24 мая удовлетворил эту жалобу и отменил решение суда первой инстанции о выплате компенсации Савченко. По мнению коллегии судей, это дело следовало рассматривать в порядке административной, а не гражданской юрисдикции, поскольку истец занимала должность публичной службы, а именно депутата Верховной рады, и пытается защитить свои трудовые права.