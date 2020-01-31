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Офис Рябошапки сменил прокуроров в деле Савченко-Рубана

Новости » Политика     31.01.2020 - 15:31
Офис Рябошапки сменил прокуроров в деле Савченко-Рубана
Фото: Надежда Савченко и Владимир Рубан (коллаж РБК-Украина)

Савченко и Рубану более 9 месяцев не могут избрать меру пресечения

Офис генерального прокурора сменил группу прокуроров в деле бывшего нардепа Надежды Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом РБК-Украина рассказал адвокат Александр Шадрин.

По его словам, сегодня Броварской районный суд Киевской области снова не смог рассмотреть дело обвиняемых в терроризме Савченко и Рубана.

"Сегодня заседание снова не состоялось, суд перенес рассмотрение на 12 марта", - сообщил Шадрин.

Он также отметил, что на заседание не явилась часть адвокатов обвиняемых. Также Шадрин отметил, что Офис генпрокурора сменил группу прокуроров в этом деле.

Отметим, суд не может избрать меру пресечения Савченко и Рубану уже более 9 месяцев. 16 апреля 2019 года они были освобождены из-под стражи в связи с истечением срока ареста.

Напомним, по данным следствия, они якобы планировали совершить теракт в Киеве, в результате которого могли пострадать более 7 тысяч человек. Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявлял о подготовке минометного обстрела здания Верховной рады Украины.

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