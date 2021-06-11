Суд скасував виплату Савченко моральної шкоди за незаконний арешт

Зазначимо, Савченко була заарештована 23 березня 2018 року за підозрою в підготовці терактів і посяганні на життя депутатів. За ґратами вона перебувала майже рік - до 15 Квітня 2019 року.

Пізніше Конституційний суд встановив, що безальтернативне утримання під вартою підозрюваних у тероризмі порушує їх конституційні права і є незаконним. Враховуючи це, Савченко подала позов до суду з вимогою виплатити їй 1,1 млн гривень моральної та матеріальної компенсації за порушення її прав під час перебування під арештом.

У листопаді 2020 року Деснянський суд Києва частково задовольнив її позов і постановив виплатити їй 600 тисяч гривень моральної шкоди. Офіс генпрокурора оскаржив це рішення.

Апеляційний суд 24 травня задовольнив цю скаргу і скасував рішення суду першої інстанції про виплату компенсації Савченко. На думку колегії суддів, цю справу слід було розглядати в порядку адміністративної, а не цивільної юрисдикції, оскільки позивач обіймала посаду публічної служби, а саме депутата Верховної ради, і намагається захистити свої трудові права.