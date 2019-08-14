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Суд отменил увольнение главы теруправления ГБР в Полтаве

Новости » Политика    14.08.2019 - 03:41
Суд отменил увольнение главы теруправления ГБР в Полтаве
Фото: Владимир Тимошко и Роман Труба (dbr.gov.ua)

Суд признал, что увольнение произошло с нарушением процедурных требований

Харьковский окружной административный суд принял решение об отмене решение директора Государственного бюро расследований Романа Трубы уволить главу территориального управления в Полтаве Владимира Тимошка. Об этом говорится в решении суда.

Так, при рассмотрении иска Тимошко к Трубе, суд установил, что Труба уволил его с должности руководителя теруправления ГБР в Полтаве с нарушением процедурных требований и без согласования с заместителями и конкурсной комиссией.

Труба нарушил требования закона о госслужбе, по которому письменное уведомление об увольнении госслужащий должен получить не позже, чем за 7 календарных дней. Письмо в региональное ГБР шло из Киева в течение 9 дней, поэтому срок ознакомления с приказом закончился.

Кроме того, в сообщении об увольнении Труба не обосновал свое решение и не доказал, что профессиональный уровень Тимошка оказался недостаточным.

"Лицо_1 (Тимошко, - ред.) должно быть восстановлено в должности Директора территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве", - говорится в решении суда.

Напомним, Труба ранее уволил четырех руководителей ведомства: директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туру, руководителя финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

РБК-Украина писало, что 13 августа Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

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