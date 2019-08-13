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Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы

Новости » Политика    13.08.2019 - 14:46
Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Суд обязал открыть дело против директора ГБР

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на материалы суда.

Заявитель указал, директор ГБР вопреки ранее вынесенному решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя. После этого он обратился в НАБУ, но директор бюро Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований.

Истец попросил суд обязать Сытника начать расследование против Трубы и суд согласился.

Напомним, Труба ранее уволил четырех руководителей ведомства: директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, руководителя финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Добавим, Труба заявил о новых уголовных производствах, в которых фигурируют народные депутаты. По его словам, сотрудники ГБР провели несколько обысков на бронетанковых заводах. Труба говорит, что есть вопросы относительно законности, обоснованности закупки моторов на танки.

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