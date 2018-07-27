Суд отменил штраф Коболеву на сумму 7 млрд гривен

Суд не нашел нарушений в действиях Коболева

Подольский райсуд Киева отменил штраф на сумму 7 млрд гривен, который Энерготаможня выписала главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Об этом говорится в решении суда.

Согласно решению суда, в действиях НАК и его руководителя нет правонарушений. Таким образом, инициированное Энерготаможней дело, в рамках которого оштрафовали Коболева, тоже закрыто.

Отметим, Коболева оштрафовали на 7 млрд гривен по обвинению в том, что глава "Нафтогаза" не подал дополнительную таможенную декларацию при оформлении импорта газа из России в 2015 году, что привело к неуплате 2,3 млрд гривен НДС. НАК до сих пор не закрыл декларацию по этому импорта, так как "Нафтогаз" и "Газпром" не подписали акт приема-передачи из-за того, что российская сторона включила в этот объем газ, который был поставлен на оккупированный Донбасс.

Напомним, в марте РБК-Украина сообщало, Коболева оштрафовали на 8,3 млрд гривен. Позже в Фискальной службе заявили, что предъявили штраф не лично Коболеву, а компании "Нафтогаз".В сентябре прошлого года ГФС заявляла, что "Нафтогаз" уклоняется от уплаты налогов на сумму почти в 2,8 млрд гривен за 2,4 млрд куб. м газа, которые поставил "Газпром" в октябре-ноябре 2015 года.