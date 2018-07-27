Суд скасував штраф Коболєву на суму 7 млрд гривень

Суд не знайшов порушень у діях Коболєва

Подільський райсуд Києва скасував штраф на суму 7 млрд гривень, який Енергомитниця виписала голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Про це йдеться в рішенні суду.

Згідно з рішенням суду, в діях НАК і його керівника немає правопорушень. Таким чином, ініційована Енергомитницею справа, в рамках якої оштрафували Коболєва, теж закрита.

Зазначимо, Коболєва оштрафували на 7 млрд гривень за звинуваченням у тому, що глава "Нафтогазу" не подав додаткову митну декларацію при оформленні імпорту газу з Росії в 2015 році, що призвело до несплати 2,3 млрд гривень ПДВ. НАК досі не закрив декларацію з цього імпорту, так як "Нафтогаз" і "Газпром" не підписали акт прийому-передачі через те, що російська сторона включила в цей обсяг газу, який був поставлений на окупований Донбас.

Нагадаємо, в березні РБК-Україна повідомляло, Коболєва оштрафували на 8,3 млрд гривень. Пізніше у Фіскальній службі заявили, що пред'явили штраф не особисто Коболєву, а компанії "Нафтогаз".У вересні минулого року ДФС заявляла, що "Нафтогаз" ухиляється від сплати податків на суму майже 2,8 млрд гривень за 2,4 млрд куб. м газу, які поставив "Газпром" у жовтні-листопаді 2015 року.