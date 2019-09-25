Суд отменил решение о приостановлении лицензии SkyUp

Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

Постановление Барышевского райсуда Киевской области отменено

Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу авиакомпании SkyUp на определение Барышевского районого суда, которым было остановлено действие лицензии авиакомпании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу суда.

Как сообщается, постановление Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая 2019 года об обеспечении иска отменено.

"По результатом апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания SkyUp" удовлетворено. Определение Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая 2019 года об обеспечении иска отменено и принято новое судебное решение, которым в удовлетворении заявления Пасенко Оксаны Анатольевны об обеспечении ее иска отказано в полном объеме", - говорится в сообщении.