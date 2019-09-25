Суд отменил решение о приостановлении лицензии SkyUp

Постановление Барышевского райсуда Киевской области отменено
Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу авиакомпании SkyUp на определение Барышевского районого суда, которым было остановлено действие лицензии авиакомпании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу суда.
Как сообщается, постановление Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая 2019 года об обеспечении иска отменено.
"По результатом апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу ООО "Авиакомпания SkyUp" удовлетворено. Определение Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая 2019 года об обеспечении иска отменено и принято новое судебное решение, которым в удовлетворении заявления Пасенко Оксаны Анатольевны об обеспечении ее иска отказано в полном объеме", - говорится в сообщении.
Напомним, постановлением Барышевского райсуда было приостановлено действие лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, выданная ООО "Авиакомпания SkyUp" на основании приказа Государственной авиационной службы Украины.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинский лоукостер SkyUp Airlines с 24 ноября запускает новый рейс из Запорожья и Львова в Тель-Авив (Израиль). Рейсы будут выполняться дважды в неделю. Стоимость билета 2,4 тыс. гривен.
Кроме того, лоукостер SkyUp Airlines с 12 декабря запускает новый рейс из Киева в Турин (Италия) на зимний период. Рейсы будут осуществляться из международного аэропорта "Борисполь" в главный аэропорт Турин. Минимальная стоимость билетов - от 1416 гривен в одну сторону без учета багажа.