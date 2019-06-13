Госавиаслужба обратилась в суд за разъяснением по делу SkyUp

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Ведомство обратилось в суд с заявлением о разъяснении судебного решения 11 июня

Государственная авиационная служба Украины обратилась в Барышевский суд Киевской области за разъяснением решения, которым приставлено действие лицензии на перелеты, выданной авиакомпании SkyUp. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство обратилось в суд с заявлением о разъяснении судебного решения 11 июня.

"Госавиаслужба в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика, 11 июня этого года обратилась в Барышевский районный суд Киевской области с заявлением о разъяснении судебного решения", - говорится в сообщении службы.

После получения соответствующего разъяснения, ведомство будет действовать "в соответствии с действующим законодательством".

Как сообщало РБК-Украина, Барышевский районный суд Киевской области временно остановил действие лицензии авиакомпании "Авиакомпания Скайап" (SkyUp Airlines) на право перевозок пассажиров воздушным транспортом.

В то же время министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о том, что районный суд не имеет компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части, поскольку это является прерогативой исключительно административного суда.

Добавим, премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение в правовом поле решить вопрос продолжения работы авиакомпании SkyUp, у которой суд приостановил лицензию.