Суд отменил решение об отводе эксперта в деле "Стены"

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Прокуратура проиграла суд об отстранении эксперта

Киевский апелляционный суд отменил отвод эксперта Александра Ямненко, который был назначен в рамках дела о хищении денег на проекте "Стена". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и дело".

Сообщается, что защита подозреваемого директора и учредителя ООО "Стройцентр "Витязь" Агаверди Адилова подал апелляцию на отвод Ямненко. В заявлении адвокат отметил, что решение суда об отводе было принято с нарушением норм УПК, так как заседание проходило в отсутствии эксперта. Также суд не обеспечил привлечение другого эксперта.

Кроме того, адвокат отметил, что судья в одном и том же решении не признает Ямненко экспертом, а в дальнейшем признает, что противоречит принципам уголовного процесса. Также сообщается, что прокурор возражал против удовлетворения жалобы.

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу частично, отменив отвод эксперта. Также суд назначил рассмотрение заявления прокурора САП.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины отказалось ограничивать фигурантам дела "Стены" сроки ознакомления с материалами уголовного производства.

Отметим, расследование по 8 подозреваемым в хищениях на проекте "Стена" завершилось в июле 2018 года. Должностные лица Госпогранслужбы и представители бизнеса подозреваются в коррупции, которая нанесла интересам государства ущерб в размере более 16,68 млн гривен.