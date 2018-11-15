Суд скасував рішення про відвід експерта у справі "Стіни"

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Прокуратура програла суд про відсторонення експерта

Київський апеляційний суд скасував відвід експерта Олександра Ямненка, який був призначений в рамках справи про розкрадання грошей на проекті "Стіна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

Повідомляється, що захист підозрюваного директора і засновника ТОВ "Будцентр "Вітязь" Агаверді Аділова подав апеляцію на відведення Ямненка. У заяві адвокат зазначив, що рішення суду про відвід було прийнято з порушенням норм КПК, так як засідання проходило у відсутності експерта. Також суд не забезпечив залучення іншого експерта.

Крім того, адвокат зазначив, що суддя в одному і тому ж рішенні не визнає Ямненка експертом, а надалі визнає, що суперечить принципам кримінального процесу. Також повідомляється, що прокурор заперечував проти задоволення скарги.

Апеляційна інстанція задовольнила скарги частково, скасувавши відвід експерта. Також суд призначив розгляд заяви прокурора САП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України відмовився обмежувати фігурантам справи "Стіни" терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Зазначимо, розслідування по 8 підозрюваним у розкраданнях на проекті "Стіна" завершилося в липні 2018 року. Посадові особи Держприкордонслужби та представники бізнесу підозрюються в корупції, яка завдала шкоди інтересам держави у розмірі понад 16,68 млн гривень.